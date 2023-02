Salerno, nel centro storico va in scena il Settecento

Negli spazi di Apollonia Hub, in via San Benedetto, nel centro storico di Salerno, va in scena il Settecento. Per “Foglie di teatro” ci sarà un doppio appuntamento dedicato al Teatro della seduzione.

Venerdì 17 e sabato 18 febbraio, e poi la settimana successiva, venerdì 24 e sabato 25 febbraio, sempre alle ore 20, andrà in scena “Le relazioni pericolose” di Choderlos de Laclos, per la regia di Andrea Carraro. Con Amelia Imparato, Claudio Lardo, Angelo Ruocco e Cinzia Ugatti. Scene: Michele Paolillo. Introduce: Paolo Romano. Ambiente riscaldato, anche da un buon settecentesco vin brulé.