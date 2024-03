Salerno, sperimentazione Tarip: iniziata pesatura dei rifiuti

di Antonio Jr. Orrico

Una nuova modalità da sperimentare. Ieri sera sono ufficialmente iniziate le operazioni di peso dei rifiuti. Questi sono prodotti dalle utenze domestiche che hanno aderito al progetto sperimentale per introdurre anche a Salerno la Tarip, la cosiddetta Tariffa puntuale. La città è stata suddivisa in sei macro zone. In cinque di esse, ieri sera, dalle ore 20 alle 20.30, i partecipanti hanno esposto davanti al portone, su suolo pubblico, il mastello di colore rosso che hanno ricevuto in dotazione.

All’interno del mastello vi era il vetro. Inoltre, al di fuori della confezione, poggiata sul coperchio, c’era anche la busta di colore verde con l’organico. Subito dopo i facilitatori, muniti di badge, pettorina arancione, bilancino e tablet hanno cominciato a pesare il vetro e l’organico conferiti attribuendone i relativi quantitativi alla singola utenza grazie al codice univoco di cui è dotato ogni singolo mastello. Le operazioni sono proseguite ben oltre la mezzanotte.

Alle quattro di questa mattina, poi, è iniziata la raccolta da parte degli addetti di Salerno Pulita. Questi ultimi hanno svuotato sia i mastelli rossi dei partecipanti alla sperimentazione che i bidoni condominiali per il vetro e l’organico. In mattinata, dopo lo svuotamento, gli utenti che hanno aderito alla sperimentazione hanno potuto ritirare il proprio mastello per poterlo riutilizzare per i successivi conferimenti.

Questa mattina le operazioni di peso si sono svolte nei rioni collinari di Salerno, da Matierno a Sordina, dove, come è noto, la raccolta viene effettuata di pomeriggio. Per ora, è ancora possibile iscriversi al programma sperimentale. Sia i centri di raccolta comunale Fratte e Arechi, sia il Centro di raccolta mobile sono adibiti alla sperimentazione Tarip e sono utilizzabili dai cittadini che sono interessati.