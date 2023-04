Saloon Juventus-Inter: ecco tutti gli squalificati. Stangata in arrivo?

di Pietro Marchesano

Un finale di partita incandescente che, al di là del risultato, porterà strascichi importanti in vista della sfida di ritorno. Juventus-Inter, terminata 1 a 1 nei 90 e più minuti di gioco, ha assistito a una rissa finale i cui interpreti hanno subito una squalifica non indifferente.

A pagar maggior dazio è stato Juan Cuadrado: il terzino della Juventus è stato, infatti, fermato dal Giudice Sportivo per ben 3 giornate. Questa la motivazione apparsa sul referto ufficiale:

CUADRADO BELLO Juan Guillermo (Juventus): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Seconda sanzione); sentito il Direttore di gara, perché, al termine della partita, a seguito di un diverbio con un calciatore della squadra avversaria, lo strattonava vigorosamente cingendogli le mani al collo e indirizzandogli un pugno al volto (atto, quest’ultimo, rilevato dai collaboratori della Procura federale); veniva diviso a forza dal giocatore avversario grazie all’intervento di alcuni compagni di squadra.

Squalifica per una giornata, con ammenda da 10mila euro per Samir Handanovic:

HANDANOVIC Samir (Internazionale): sentito il Direttore di gara, perché, al termine della partita, a seguito di un diverbio con un calciatore della squadra avversaria, lo strattonava vigorosamente cingendogli le mani al collo; veniva diviso a forza dal giocatore avversario grazie all’intervento di alcuni compagni di squadra.

Solo un turno di stop, che continuerà a far discutere, per l’attaccante neroazzurro Romelu Lukaku:

LUKAKU BOLINGOLI Romelu (Internazionale): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per comportamento non regolamentare in campo”

Arriva anche la decisione del Giudice Sportivo sugli insulti razzisti rivolti proprio al centravanti belga: un turno di sospensione per la Tribuna Sud.

“Il giudice sportivo,

considerato che, come segnalato dal rapporto dei collaboratori della Procura federale, i sostenitori della Soc. Juventus occupanti il primo anello del settore denominato “Tribuna Sud” levavano, al 35° ed al 49° del secondo tempo, beceri e insultanti cori e grida di discriminazione razziale nei confronti del calciatore della Soc. Internazionale Lukaku Bolingoli Romelu;

considerato, altresì, che nel suddetto rapporto, i collaboratori della Procura federale dichiaravano che tali gravi manifestazioni di discriminazione raziale, percepite da tutti e tre i rappresentanti della Procura federale dislocati nelle varie parti dell’impianto, provenivano dalla maggioranza dei 5.034 occupanti il predetto settore (primo anello del settore denominato “Tribuna Sud”);

ritenuto che, in ragione della gravità, della dimensione e della percezione reale del fenomeno nonché della ripetitività del medesimo, i predetti comportamenti assumono rilevanza disciplinare a norma dell’art. 28, nn. 1 e 4, CGS;

P.Q.M.

delibera di sanzionare la Soc. Juventus con l’obbligo di disputare una gara con il settore denominato “Tribuna Sud”, primo anello, privo di spettatori”.