Juve, Perin: “Rissa? Ecco di chi è la colpa”

di Michele Mastia

Mattia Perin dice la sua su quanto è successo al termine della gara di ieri sera tra Juve ed Inter. Le due squadre, alla fine della partita di Coppia Italia, si sono affrontate a muso duro sfiorando a più riprese la rissa, con il direttore di gara che non è mai parso in grado di mantenere saldi gli animi.

Juve, le parole di Perin

“Finale di partita assolutamente non bello, dobbiamo essere i primi a dare l’esempio ma in queste partite è difficile frenarsi. È una mancanza di rispetto esultare sotto la curva della squadra avversaria, probabilmente non è stato detto e il parapiglia è scoppiato per questo.

Dusan sta benissimo: è stato out per un bel pezzo per la pubalgia e quando si torna dall’infortunio ci vuole del tempo, sta lavorando sodo e per il professionista che è sono sicuro che tornerà presto a darci una mano“. Mentre sull’equilibrio chiesto da Allegri: “Abbiamo dimostrarlo di poterlo trovare, la situazione extra-calcio ci ha unito e ci ha reso compatti. Ora pensiamo alla prossima, possiamo concentrarci su quello che possiamo controllare“.