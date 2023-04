Inter, l’obbiettivo è davvero il quarto posto

di Antonio Di Mita

Non ci sono più termini per descrivere l’andatura della squadra meneghina. L’inter sta sprofondando di giornata in giornata sempre più in basso nella classifica di Serie A. Alla terza sconfitta consecutiva in campionato (Spezia, Juventus, Fiorentina) le certezza degli uomini di Inzaghi sono ormai nulle. Addirittura l’obbiettivo minimo designato per il finale di stagione sembra comunque difficile da raggiungere: il piazzamento Champions è combattutissimo. Le romane ed il Milan stanno sinceramente dando qualcosa in più in questo momento, meritando la posizione in classifica.

L’Inter invece dimostra ogni volta come il suo gioco sia diventato prevedibile, arginabile e inoffensivo. Nelle ultime tre partite, i nerazzurri sono andati in gol solo una volta, ossia contro lo Spezia persa 2-1. Gli attaccanti sono lasciati quasi sempre in balia di se stessi, mentre le mezze ali non si inseriscono più come prima. Il gioco ripetuto ed inutile sulla fascia rende solo schierabili le difese per i cross centrali, che puntualmente vengono sempre intercettati. All’Inter mancano ormai da tempo giocatori pronti a caricarsi la squadra sulle spalle, a dare l’input per crescere insieme. La mediocrità di questa squadra, e soprattutto di chi sta in panchina, ora raccoglie i frutti di ciò che ha seminato durante questa stagione.