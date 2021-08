Sampdoria-Milan, le probabili formazioni del match

Esordio di campionato allo Stadio Marassi di Genoa con la sfida tra i padroni di casa della Sampdoria e il Milan

Sampdoria e Milan danno il via alla loro stagione in Serie A chiudendo la prima giornata di Serie A con il posticipo del lunedì che va di scena allo stadio Marassi di Genova. Ancora privo di Ibra, Pioli va a caccia dei primi 3 punti della stagione affidandosi a Olivier Giroud, ultimo arrivato in casa rossonera. Novità anche in casa blucerchiata con l’esordio in panchina di mister D’Aversa.

QUI SAMPDORIA – Vieira e De Luca sono gli unici del gruppo ad aver lavorato a parte e sono gli unici in dubbio per l’esordio contro i rossoneri. Il nuovo allenatore D’Aversa vara il 4231 con Quagliarella unica punta supportato dal tridente della trequarti Candreva-Gabbiadini-Damsgaard. In difesa recupera Yoshida nonostante le poche vacanze post-Olimpiade.

QUI MILAN – Subito titolari i nuovi Maignan e Giroud. Il centravanti francese ex Chelsea guiderà l’attacco di Pioli e alle sue spalle avrà il trio Saelemaekers-Diaz-Rebic. Assente Kessie per infortunio, chance per Tonali chiamato ad una stagione di riscatto. Calabria titolare e capitano.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI SAMPDORIA-MILAN:

SAMPDORIA (4-2-3-1): Audero; Bereszynski, Yoshida, O. Colley, Augello; Thorsby, Ekdal; Candreva, Gabbiadini, Damsgaard; Quagliarella. Allenatore: D’Aversa. A disposizione: Falcone, Depaoli, Ferrari, Chabot, Murillo, Silva, Jankto, Askildsen, Verre, Torregrossa, De Luca, Caprari. Indisponibili: –. Squalificati: –.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Brahim Diaz, Rebic; Giroud. Allenatore: Pioli. A disposizione: Tatarusanu, Florenzi, Romagnoli, Ballo-Touré, Gabbia, Kalulu, Castillejo, Krunic, Pobega, Leao, Maldini. Indisponibili: Ibrahimovic, Kessie. Squalificati: –

ARBITRO: Guida di Torre Annunziata

Guardalinee: Ranghetti e Baccini

Quarto Uomo: Gariglio

Var: Di Paolo

Avar: Meli

TV: Dazn, Sky Sport Calcio