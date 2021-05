Al “Luigi Ferraris” Sampdoria-Roma si affrontano nella gara valida per il 34° turno della Serie A. Le probabili formazioni del match

Questa sera alle ore 20:45 si affrontano nel posticipo domenicale del 34° turno della Serie A Sampdoria-Roma. Nella scorsa giornata entrambe le squadre hanno perso. I blucerchiati in casa del Sassuolo, i giallorossi in trasferta a Cagliari. In classifica la Sampdoria è nona con 42 punti, la Roma settima con 55, avanti al Sassuolo.

Il fischio d’inizio del match è previsto per le ore 20:45, e verrà trasmesso su Sky.

Le probabili formazioni

QUI SAMPDORIA- In avanti Keita e Quagliarella, favorito su Gabbiadini. A centrocampo rischia Candreva, pronto al suo posto Jankto a completare la mediana con Damsgaard, Thorsby e Ekdal. In difesa Yoshida e Colley, terzini Bereszynski e Augello.

QUI ROMA- Giallorossi alle prese con i numerosi infortuni patiti a Manchester. In porta ballottaggio tra Mirante e Fuzato, in difesa Fazio e Kumbulla oltre a Mancini. Cristante avanza a centrocampo insieme a Villar, Santon e Peres sulle fasce. In avanti Mkhitaryan e Pellegrini dietro a Mayoral.

SAMPDORIA (4-4-1-1): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Damsgaard, Thorsby, Ekdal, Jankto; Gabbiadini, Quagliarella. All. Ranieri.

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Fazio, Kumbulla; Santon, Cristante, Villar, Bruno Peres; Mkhitaryan, Pellegrini; Borja Mayoral. All. Fonseca.