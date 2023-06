San Marzano sul Sarno, restyling dello stadio comunale

di Rita Milione

Restyling dello stadio comunale di San Marzano sul Sarno, via libera dall’assise. Lavori a spese della società sportiva San Marzano Calcio senza nessun costo per la comunità. La felicità della sindaca Carmela Zuottolo: “Mantenuta la promessa fatta a tifosi e club. Ora vivremo una stagione da protagonisti in serie D a casa nostra”.

La ristrutturazione e riqualificazione dello stadio comunale di San Marzano sul Sarno, portata avanti dalla società sportiva San Marzano Calcio del presidente Felice Romano, rappresenta un importante passo avanti per la comunità marzanese. La decisione di promuovere tale progetto è stata ratificata nel consiglio comunale di martedì scorso, segnando un momento di grande entusiasmo per la città.

Questa iniziativa rappresenta un’opportunità unica per il paese. Non solo avrà un impatto positivo sull’aspetto estetico dello stadio, ma contribuirà anche a migliorare le strutture e le infrastrutture esistenti, offrendo ai tifosi e ai giocatori un ambiente di prim’ordine per praticare e godere dello spettacolo che riserverà la serie D, storico campionato a cui il San Marzano Calcio parteciperà per la prima dopo la vittoria dello scorso torneo di Eccellenza regionale.

Un aspetto particolarmente apprezzabile di questa operazione è il fatto che il restyling dello stadio non graverà sulle casse comunali. Ciò significa che il progetto sarà finanziato interamente dalla società San Marzano Calcio. dimostrando il loro impegno nel sostenere lo sviluppo sportivo della città senza gravare sul bilancio pubblico.

Fondamentale in questa operazione è stata la sindaca Carmela Zuottolo. La sua leadership e il suo sostegno al progetto hanno contribuito in modo significativo al successo di questa iniziativa. Insieme alla propria maggioranza, infatti, ha dimostrato una visione lungimirante nel riconoscere l’importanza dello sport nella comunità e ha lavorato instancabilmente per promuovere il calcio locale.

“La nostra determinazione nel garantire che il progetto di ristrutturazione dello stadio fosse realizzato senza gravare sulle finanze comunali è un segno tangibile dell’impegno che la sottoscritta e tutta la mia maggioranza abbiamo messo in campo per il benessere della città”, ha detto la sindaca Zuottolo.

“Abbiamo saputo bilanciare le esigenze della comunità con le risorse disponibili, garantendo che le opportunità per lo sviluppo sportivo siano accessibili a tutti. La ristrutturazione dello stadio rappresenta solo uno dei numerosi risultati che come maggioranza abbiamo ottenuto. Era una promessa fatta ai tifosi e al club: ora l’abbiamo mantenuta. Questi lavori rappresentano un passo avanti nel potenziamento delle infrastrutture sportive locali. Come squadra di governo, lo ribadisco, abbiamo dimostrato un impegno notevole nel promuovere lo sport e nel garantire un uso oculato delle risorse pubbliche. A casa nostra, dunque, vivremo un altro campionato da protagonisti”.