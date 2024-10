San Valentino Torio, la vigilanza sventa furto in una tabaccheria

di Redazione ZON

Nella notte del 6 ottobre, a San Valentino Torio, il tempestivo intervento della vigilanza privata “Astrea” ha impedito un possibile assalto a una tabaccheria. Intorno alle 4 del mattino, durante un servizio di pattugliamento, i vigilantes hanno notato un’Alfa Giulietta bianca fermata all’incrocio tra via Cesina Pugliano e via Caporale Vito Ruggiero.

L’intervento

Secondo quanto riportato da puntoagronews.it, l’auto in questione, insieme alle sue caratteristiche, corrispondeva a un veicolo già associato a diversi furti avvenuti nella zona nord della provincia. A bordo del mezzo erano presenti quattro individui con il volto coperto, mentre un quinto complice stava rubando una Lancia Y, destinata a essere utilizzata per forzare l’ingresso della tabaccheria.

Alla vista degli agenti di vigilanza, i malviventi hanno tentato di fuggire. Hanno posizionato l’auto rubata al centro della strada per ostacolare il passaggio delle forze dell’ordine e rendere più difficile la loro fuga. La banda si è allontanata in direzione di via Zeccagnuolo, probabilmente per accedere rapidamente all’autostrada.

I vigilanti, nonostante l’abilità della banda, hanno prontamente allertato i carabinieri del reparto territoriale, che sono giunti sul posto per eseguire i rilievi del caso. È emerso che la tecnica di sfondare le saracinesche per effettuare furti è stata già utilizzata in molte altre località della provincia di Salerno, soprattutto per colpire grossi punti vendita e supermercati.

Indagini in corso

Le indagini sono attualmente in corso per identificare i membri della banda, che sembrano specializzati in questo tipo di crimine. L’efficace azione della vigilanza privata ha evitato un possibile furto, dimostrando l’importanza di un controllo attento e costante sul territorio.