RAI Campania Patrocina la Seconda Edizione di Sanseverino Young Art

di Redazione ZON

Mercato San Severino, 24 settembre 2024 – La RAI promuove e patrocina la rassegna artistica Sanseverino Young Art, organizzata dal Comune di Mercato San Severino. L’edizione 2024 dell’evento, in programma dal 21 al 26 ottobre, è rivolta agli studenti dei Licei Artistici e Musicali della Regione Campania, nonché ad artisti e musicisti di età compresa tra i 18 e i 35 anni, sia solisti che in collettivi.

Un Riconoscimento Importante

“È un riconoscimento che premia gli sforzi compiuti e i valori cui ci siamo ispirati sin dall’inizio per immaginare e realizzare la rassegna”, ha dichiarato Vincenza Cavaliere, vice sindaco e assessore alla Cultura del Comune di Mercato San Severino. “Quest’anno, per la seconda edizione, avremo tante novità, ma soprattutto daremo ancora una volta l’opportunità a tanti giovani talenti di potersi esprimere all’interno del concorso nelle arti musicali, figurative e creative”.

Le Sezioni del Concorso

Il concorso, che offre una borsa di studio del valore di 7.000 euro, è suddiviso in diverse sezioni:

Arti Figurative, Digitali e Scenografiche : include pittura, scultura, arti grafiche, fotografia, design della ceramica e installazioni.

: include pittura, scultura, arti grafiche, fotografia, design della ceramica e installazioni. Musica Classica : comprende canto lirico, chitarra classica e mandolino solisti, strumenti ad arco e a fiato solisti, musica da camera (dal duo al sestetto con o senza pianoforte) e orchestre fino a 40 elementi.

: comprende canto lirico, chitarra classica e mandolino solisti, strumenti ad arco e a fiato solisti, musica da camera (dal duo al sestetto con o senza pianoforte) e orchestre fino a 40 elementi. Musica Moderna: abbraccia canto moderno, musica elettronica e nuove tecnologie, musiche pop e rock originali eseguite da gruppi, solisti e voci.

Un Incubatore di Talenti

Il sindaco Antonio Somma ha sottolineato l’importanza dell’evento: “Sanseverino Young Art è un’occasione di incontro e di interscambio fra giovani provenienti da tutta la regione Campania affinché si possano generare percorsi futuri concreti per tanti di loro. Non la solita passerella fine a se stessa, ma un laboratorio artistico, un incubatore che possa produrre opportunità di crescita e lavoro per quanti avranno modo di esprimere il proprio talento”.