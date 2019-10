Sara Tommasi ospite a Live-Non è la D’Urso, racconta uno dei periodi più brutti della sua vita tra la bipolarità, la tossicodipendenza e i film hard sul web

Sara Tommasi è stata ospite a Live-Non è la D’Urso ha deciso di raccontare uno dei periodi più brutti della sua vita e di come ne sia uscita grazie alla fede. Negli scorsi anni infatti ha dovuto affrontare molte difficoltà legate alla sua bipolarità e alla tossicodipendenza: “Mi drogavano obbligandomi a girare film hard. Mi davano tantissima cocaina. Ero in un vortice dove solo la droga può portare, in quel periodo ero proprio scollegata dal mondo. Un tunnel del quale ho visto l’uscita solamente grazie a mia madre che mi ha portata in ospedale. Lì mi hanno anche diagnosticato il bipolarismo. Ho tentato più volte di fuggire da lì, non volevo che mi curassero“.

Ora però la vita di Sara Tommasi ha preso una svolta positiva e grazie alla fede in Dio ha trovato la sua strada, circondata dall’affetto dei suoi cari. “Ho fatto cose delle quali non ho memoria. La gente in strada mi riconosceva e mi faceva offerte anche spinte, tutto a causa di quello che ho postato su internet. Ma adesso basta: voglio ripulire il web, tramite agenzie, di quei video e foto in cui non mi riconosco”.

Per rivedere la puntata clicca qui.

