Le Sardine con una lettera-manifesto indirizzata a Giuseppe Conte e ospitata da Repubblica suggeriscono l’agenda di Governo

Le Sardine tornano al centro del dibattito politico. Con una lettera-manifesto a firma “6000 Sardine” pubblicata su Repubblica, il movimento che ha riempito le piazze di tutta Italia si rivolge direttamente al premier Giuseppe Conte indicando l’agenda di Governo da seguire.

Il primo tema toccato è il Sud: “A partire dal Sud, un filo maltrattato, ma che malgrado tutto conserva la sua dignità e aspetta solo di divenire rete, parte di un coraggioso e fiero intreccio finalizzato alla crescita e alla cura. Il luogo in cui tante giovani menti, e persone nella loro interezza, crescono, si formano, ma poi vanno via.”

Si collega poi al discorso sul Sud il tema sicurezza. Per le Sardine, la sicurezza non deve essere intesa come paura. Anzi, assume il significato di sicurezza di un lavoro e sul lavoro, sicurezza di assistenza sanitaria e sicurezza per quanto riguarda l’accesso ad un’istruzione di qualità.

Poi si vira su discorsi ad ampio raggio: “Il terzo filo si chiama Dignità della Democrazia. Essa è quell’arteria vitale che ogni giorno, nella vita di ogni cittadino, collega la libertà al rispetto delle regole, la vita reale a quella virtuale. Può aiutare a capire la differenza tra la politica con la P maiuscola e i suoi innumerevoli surrogati.”

Ma poi avvertono: “Saremo i primi a riempire le piazze quando la politica di qualsiasi colore mostrerà di non rispettare l’intelligenza delle persone, la dignità dei cittadini e la storia della nostra Repubblica.”

