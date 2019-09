Alessandra Sardoni e Paolo Celata sono i protagonisti delle “maratone” di Mentana su La7, affermandosi come coppia più amata dell’informazione politica

L’ultima crisi di Governo ci ha regalato molti spunti interessanti, tra questi vale la pena soffermarsi su due punti chiave: una certezza e una novità. La certezza è Enrico Mentana, sempre più leader del giornalismo politico e diventato ormai il cannibale degli ascolti televisivi, grazie al suo mix di ironia e competenza. La novità, sempre all’interno delle “maratone” mentaniane, è rappresentata dalla coppia Sardoni-Celata.

La trasmissione di Mentana non sarebbe la stessa senza Alessandra Sardoni e Paolo Celata che sono in breve tempo diventati la coppia dell’estate italiana, parlando da un punto di vista professionale. Ore passate al caldo e al freddo, rincorse per le strade, il direttore che usa bastone e carota: Sardoni e Celata hanno portato il ruolo dell’inviato politico ad un livello superiore. Non più semplici cronisti, ma veri e propri opinionisti grazie ad una elevata preparazione e competenza della materia.

Alessandra Sardoni, laureata in Filosofia del Linguaggio, si distingue per la sua capacità di raccontare i complicati ingranaggi politici con grande semplicità e chiarezza. Appassionata di danza, è una grande divoratrice di libri ed è molto riservata per quanto riguarda la sua vita privata. Paolo Celata ha invece un passato anche da giornalista sportivo ed è il pronipote del commediografo Eduardo Scarpetta. Tra i due, è quello maggiormente preso di mira da Mentana ma sa gestire il tutto con grande ironia e savoir-faire. Anche di lui si sa ben poco riguardo alla vita privata, chissà che questo tratto in comune con la collega non possa rivelarsi profetico.

