P Strakosha D Luiz Felipe D Acerbi D Radu C Lazzari C Milinkovic-Savic C Lucas Leiva C Luis Alberto C Lulic A Correa A Immobile

All. S. Inzaghi

Panchina: Proto, Guerrieri, Bastos, Patric, Vavro, Parolo, Lulic, Berisha, Jony, Anderson, Cataldi, Adekanye, Caicedo

Indisponibili: Marusic

Squalificati: –

QUI LAZIO – Squadra che vince non si cambia: Inzaghi è intenzionato a schierare in blocco l’undici uscito vincente contro il Lecce. L’unico cambio potrebbe essere rappresentato in difesa: Radu – al rientro dall’infortunio – prenderà il posto di Bastos. In avanti, spazio a Correa-Immobile.