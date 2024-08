Scafati, crolla un muro e muore un pensionato: autopsia tra 90 giorni

di Redazione ZON

Si prospetta la nomina di un consulente per ricostruire con precisione la dinamica della tragica morte di Vincenzo di Palma, un pensionato di 67 anni originario di Santa Maria la Carità, deceduto a Scafati in via Velleca mentre stava lavorando alla realizzazione di un’intercapedine per una tavernetta al piano terra.

L’Indagine

L’autopsia, conclusasi due giorni fa, richiederà 90 giorni per fornire risultati definitivi. Nel frattempo, la procura di Nocera Inferiore ha inserito quattro persone nel registro degli indagati. L’ipotesi avanzata dal pubblico ministero è che Di Palma sia deceduto a causa di un trauma cranico e toracico, provocato dal crollo dei blocchi di contenimento utilizzati per costruire il muro. Per chiarire ulteriormente l’accaduto, potrebbe essere richiesta una consulenza tecnica, anche di parte, al fine di ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente.

