Battipaglia, 31enne minaccia e appicca un incendio: divieto di dimora

di Redazione ZON

Una serie di gravi episodi di intimidazione e un incendio doloso hanno portato all’emissione di un divieto di dimora per una 31enne di Battipaglia. La donna avrebbe minacciato una coppia di coniugi e appiccato un incendio al vano motore di una Volkswagen Golf parcheggiata in via Ripa, ad Acerno.

I Fatti

L’incidente è avvenuto la sera del 27 luglio scorso quando le fiamme, appiccate alla vettura di un uomo del luogo, sono state fortunatamente domate prima che potessero distruggere completamente il veicolo. L’incendio sembra essere il culmine di una disputa tra la 31enne e la moglie del proprietario dell’auto, riguardante i diritti su un immobile abitato dai due coniugi.

Le minacce

Le minacce della donna, particolarmente inquietanti e comprendenti frasi come “incendiarli vivi”, “buttare giù la loro casa” e “scannarli come porci”, sono state registrate in un video consegnato ai carabinieri.

Indagini e Provvedimenti

A seguito delle indagini condotte dai carabinieri della Compagnia di Battipaglia e della stazione di Acerno, il giudice per le indagini preliminari, Pietro Indinnimeo ha emesso, su richiesta del pubblico ministero Alessandro Di Vico, emettere un’ordinanza che vieta alla 31enne di risiedere nel comune montano.

L’indagine è ancora in corso, con le forze dell’ordine impegnate a chiarire ulteriormente i dettagli della vicenda e a prevenire eventuali futuri atti di violenza.

Fonte: SalernoToday