Scafati, spaccio di droga: arrestato 56enne

di Rita Milione

Il 27 gennaio scorso, a Scafati (SA), i Carabinieri del locale Tenenza hanno arrestato, in flagranza di reato, “per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente”, un 56enne del luogo. I Carabinieri, durante un servizio di controllo dinamico del territorio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, procedevano a perquisizione personale e domiciliare dell’indagato, rinvenendo nella sua disponibilità 8/gr grammi di hashish suddiviso in dosi, materiale per il confezionamento della sostanza nonché un bilancino di precisione.

A seguito del rito direttissimo, si disponeva per l’uomo i/ divieto di dimora nel Comune di Scafati.