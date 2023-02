Scafati, trovato senza vita in casa: l’uomo era morto da più di un mese

Dramma a Scafati dove un uomo di 70 anni è stato ritrovato senza vita nella sua abitazione in via Mortellari. In passato, si legge su SalernoToday, aveva avuto problemi giudiziari. Era da qualche tempo che l’uomo non si faceva più vedere in giro e insospettiti, i vicini hanno allertato le Forze dell’Ordine.

All’interno dell’abitazione, i Vigili del Fuoco e gli operatori del 118 hanno trovato il corpo senza vita dell’uomo, morto da circa 40 giorni.

Sul posto sono giunti i carabinieri ed il magistrato di turno della Procura della Repubblica di Nocera Inferiore. Disposta l’autopsia per risalire alle cause del decesso del 70enne.