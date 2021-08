Scarlett Johansson è incinta: ecco da chi è arrivata la conferma

Le voci di una presunta gravidanza erano in circolo già dallo scorso giugno, ma adesso è arrivata finalmente la conferma! Ecco chi ha svelato la gravidanza di Scarlett Johansson

Le voci su una presunta gravidanza erano in circolo già dallo scorso giugno quando l’assenza di Scarlett Johansson agli eventi di lancio di Black Widow era già considerata “sospetta”. Adesso è arrivata (finalmente) la conferma.

I due, che si sono sposati nel 2020, avevano destato sospetto soprattutto perchè Scarlett Johansson ha promosso il film, di cui è protagonista, attraverso la piattaforma Zoom. Pronti a scoprire chi ha svelato la gravidanza di Scarlett Johansson?

Colin Jost, marito dell’attrice di Black Widow, durante lo show in un teatro nel Connecticut ha annunciato: “Stiamo per avere un bambino. È davvero emozionante“, ha rivelato l’autore e conduttore del Saturday Night Live. La notizia, riportata da Page Six, ha mandato in estasi migliaia di fan.

L’attrice è già mamma di Rose Dorothy, una bimba di 6 anni nata dal matrimonio con il giornalista francese Romain Dauriac. Nel passato sentimentale di Scarlett c’è stato spazio anche per un divorzio, quello con Ryan Reynolds (marito dal 2008 al 2010).

Il matrimonio

Secondo alcune fonti, il matrimonio, programmato per scorso Febbraio ma avvenuto nell’ottobre del 2020, è stato realizzato nel pieno rispetto delle norme anti-contagio invitando pochissimi invitati, tra cui familiari e amici più cari della coppia. Scarlett Johansson e Colin Jost hanno reso ufficiale il fidanzamento nel 2019, dopo due anni di intensa frequentazione.