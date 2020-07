30 gol a testa per Cristiano Ronaldo e Ciro Immobile: i due danno ufficialmente la caccia a Robert Lewandowski per la Scarpa d’Oro. La classifica provvisoria

Cristiano Ronaldo e Ciro Immobile duellano per il titolo di capocannoniere della Serie A ma anche per vincere la Scarpa d’Oro.

Doppietta per il portoghese e rigore per l’azzurro ed al termine di Juventus-Lazio, la situazione vede i due appaiati a quota 30 gol (evento mai accaduto in Italia) con 4 giornate di campionato ancora da disputare. Ma il duello si gioca anche sul fronte internazionale: infatti, continua la caccia a Robert Lewandowski, re dei marcatori nei top 5 campionati europei e non solo.

Il polacco ha chiuso con 34 gol la sua stagione con il Bayern Monaco, totalizzando 68 punti nella classifica per la Scarpa d’Oro. Adesso l’attenzione è tutta rivolta su Immobile e Cristiano Ronaldo (entrambi a 60) che hanno l’occasione di scalzare Lewa e riprendersi un trono che in Italia manca dal 2007, quando fu Francesco Totti con 26 gol a trionfare su Ruud Van Nistelrooy (allora al Real Madrid).

Per quanto riguarda Lewandowski e Immobile si tratterebbe della prima volta al trono dei marcatori internazionali mentre CR7 va a caccia del quinto titolo personale, dopo quelli vinti nel 2007-08, 2010-11, 2013-14 (insieme a Luis Suarez) e 2014-15.

Dunque la classifica vede Lewandowski avanti di 8 punti (e 4 gol) su Cristiano Ronaldo e Immobile. Il resto dei campionati sono conclusi e nemmeno Vardy (23 gol ma solo una partita di campionato rimasta) può dare fastidio ai duellanti di Lazio e Juventus. Niente da fare anche per Lionel Messi, fermatosi a 25 quest’anno col Barcellona e che dovrà abdicare dopo tre trionfi consecutivi. Si deciderà tutto nelle ultime 4 partite.

