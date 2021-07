Indetto per oggi, 6 luglio, uno sciopero generale degli operatori del trasporto aereo. Oltre 140 voli cancellati; maggiormente colpita Alitalia

“A difesa dell’occupazione dei lavoratori di Alitalia“, così recita il comunicato che annuncia lo sciopero generale degli operatori del trasporto aereo indetto per oggi, 6 luglio. La protesta è stata proclamata dai sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl Trasporto Aereo. In Italia, oltre 140 voli hanno subito cancellazioni, con notevoli disagi per chi, magari dopo molto tempo, si era concesso alcuni giorni di vacanza. Non solo gli operatori Alitalia, infatti, hanno incrociato le braccia. Si legge infatti nel comunicato che le compagnie interessate sono “[…]Air Italy, Blue Panorama, Air Dolomiti e Neos, ma anche Norwegian Air e di Ernest, in liquidazione, e le low cost easyJet, Ryanair/Malta Air, Wizz Air, Vueling e Volotea, di tutte le compagnie aeree straniere con base e addetti nel nostro Paese, come ad esempio Emirates, delle società di gestioni aeroportuali, di handling e catering e di tutti gli stagionali e precari del settore”.

Lo sciopero aereo è partito dalla mezzanotte di oggi e si protrarrà fino alle 23.59 di questa sera. Tuttavia, come sempre accade in caso di protesta, alcuni voli devono per legge essere garantiti, come i voli di Stato, militari, di emergenza, sanitari, umanitari e di soccorso, quelli le isole maggiori (Sicilia, Sardegna) e minori (Lampedusa, Pantelleria), ma anche sulle direttrici Nord-Sud Italia e alcuni voli internazionali/intercontinentali. Come già detto, la compagnia aerea più colpita dallo sciopero è stata Alitalia, che ha visto cancellati oltre la metà dei collegamenti giornalieri. Per questo motivo, la stessa compagnia invita tutti i passeggeri che hanno prenotato un volo per oggi a controllare la lista delle tratte eliminate prima di recarsi in aeroporto (qui l’elenco dei voli cancellati).