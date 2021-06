Archiviata con successo la prima edizione del Primo Trofeo Bindi della PadelArtisti, si pensa già al bis: la Sicilia vuole ospitare l’evento

Spopola anche in Italia la moda del Padel, una digressione del tennis che sta appassionando milioni di persone in tutto il mondo. Potevano non esserci dei vip vitcim di questo sport? Ecco perché Simone Barazzotto, già ideatore e direttore generale della BasketArtisti, ha presentato la formazione della neonata PadelArtisti, squadra di personaggi famosi chiamati a disputare incontri sotto l’egida della solidarietà.

Ecco perché a Pietrasanta, in Versilia, oltre a tenere la squadra a battesimo, Barazzotto e il suo team hanno organizzato Padel, Artisti e Padelle, Primo Trofeo Bindi, vinto da Mara Santangelo e Marcelo Fuentes. L’ex tennista di Latina e uno dei belli del piccolo schermo hanno avuto la meglio nella finale contro la coppia formata dall’attore Marco Vivio e dal giornalista e conduttore televisivo Stefano Meloccaro.

La passione per il padel, l’amore per lo sport e per la solidarietà si sono dati appuntamento dunque in Versilia dove una pioggia di stelle dello sport e dello spettacolo sono scese in campo, in un evento patrocinato dal Comune di Pietrasanta.

Adriana Volpe, Jimmy Ghione, Moreno Morello, Stefano Meloccaro, Gilles Rocca, Matteo Branciamore, Ludovico Fremont, Mara Santangelo, Matteo Nicoletta, Jonis Bascir, Emiliano Ragno, Antonio Mezzancella, Georgia Manci, Emanuela Gentilin, Marco Vivio, Marcelo Fuentes, Paolo Beretta Pippo Palmieri, Sofia Bruscoli e la nota chef Ambra Romani che ha curato le cene dell’evento.

Sulla seconda tappa del torneo non si hanno ancora comunicazioni ufficiali: la PadelArtisti potrebbe però approdare in Sicilia al Pollina Premium Resort.