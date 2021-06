Un’ex tennista e un indimenticabile protagonista di “Uomini e Donne” hanno vinto il primo trofeo Bindi, disputato dalla neo-nata PadelArtisti

La prima coppa di Padel, Artisti e Padelle, Primo Trofeo Bindi, disputata dalla neonata PadelArtisti, è firmata Mara Santangelo e Marcelo Fuentes. L’ex tennista di Latina e uno dei belli del piccolo schermo si sono aggiudicati la vittoria di questo torneo. Medaglia d’argento per la coppia formata dall’attore Marco Vivio e dal giornalista e conduttore televisivo Stefano Meloccaro.

La passione per il padel, l’amore per lo sport e per la solidarietà si sono dati appuntamento in Versilia, dove una pioggia di stelle dello sport e dello spettacolo sono scese in campo, in un evento organizzato da Simone Barazzotto (già ideatore e direttore generale della Nazionale Basket Artisti) e patrocinato dal Comune di Pietrasanta.

Il Comune di Pietrasanta da subito ha voluto partecipare all’iniziativa con il suo patrocinio perché la manifestazione si è legata a due tematiche a cui l’amministrazione tiene in particolar modo: sociale ed arte.

Con l’occasione è stata presentata anche la prima formazione della PadelArtisti, squadra di giocatori di questo sport che sta appassionando milioni di persone in tutto il mondo, e che saranno chiamati per giocare in varie competizioni sempre in virtù dell’aspetto solidale che risiede nello spirito di tutte gli eventi ideati dal gruppo di Simone Barazzotto.

Adriana Volpe, Jimmy Ghione, Moreno Morello, Stefano Meloccaro, Gilles Rocca, Matteo Branciamore, Ludovico Fremont, Mara Santangelo, Matteo Nicoletta, Jonis Bascir, Emiliano Ragno, Antonio Mezzancella, Georgia Manci, Emanuela Gentilin, Marco Vivio, Marcelo Fuentes, Paolo Beretta, Pippo Palmieri, Sofia Bruscoli e la nota chef Ambra Romani che ha curato le cene dell’evento.

Sono loro i personaggi famosi che hanno animato le due giornate del torneo che si è tenuto al Tennis Taddei di Pietrasanta, e anche al Tennis Raffaeli di Forte dei Marmi. Il ricavato delle due giornate è stato devoluto interamente all’ associazione “Il sorriso negli occhi di Micol” a favore della piccola Micol di 4 anni che ogni giorno combatte contro una rarissima malattia genetica (malformazione del gene WWOX)