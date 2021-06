Continuano a fioccare le rinunce ai giochi olimpici di Tokyo da parte dei tennisti. Dopo Nadal e Thiem, annuncia il forfait anche Shapovalov

Ai giochi olimpici di Tokyo, naturalmente ci sarà anche il torneo di tennis, che si svolgerà nella capitale giapponese dal 24 luglio a 1° agosto. Nel passato, tanti campioni della racchetta hanno vinto la medaglia d’oro, come Agassi nel 1996, Nadal nel 2008 e Murray nel 2012 e nel 2016. Anche quest’anno ci saranno tanti campioni al via, ma intanto continuano a fioccare le rinunce.

Infatti, dopo Nadal e Thiem, che hanno dato forfait la scorsa settimana, questa mattina anche il canadese Shapovalov ha annunciato che non parteciperà ai giochi olimpici di Tokyo. Il n.12 del mondo lo ha annunciato sui propri social: “Rappresentare il Canada significa tantissimo per me, ma vista la situazione attuale abbiamo deciso, insieme al mio team, che saltare le Olimpiadi è la decisione migliore per la sicurezza di tutti”.

Il forfait di Shapovalov non è l’unico della giornata. Anche il cileno Garin ha annunciato la sua assenza, confermando Parigi 2024 come suo grande obiettivo. Mancherà sicuramente anche Wawrinka, che nelle scorse ore si è nuovamente operato per cercare di superare i problemi fisici che lo accompagnano da oltre un anno.