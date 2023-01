Scontro tra auto e furgone sull’A2: un ferito

Paura questa mattina sull’A2 del Mediterraneo, tra gli svincoli di Eboli e Campagna dove, per cause ancora in corso di accertamento, – come riporta Salerno Today – un’automobile e un furgone si sono improvvisamente scontrati.

Velocemente sono giunti sul posto i sanitari del 118 che hanno soccorso una persona rimasta ferita. Inoltre, sul posto sono giunti anche gli agenti della Polizia Stradale e i tecnici dell’Anas.