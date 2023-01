Juventus, salutato definitivamente un centrocampista

Ormai si era capito che con Max Allegri in panchina il suo rendimento era calato tantissimo. Dispiace un po’ pensare che al suo arrivo aveva stupito un po’ tutti con tanta carica e qualità in campo. Stiamo parlando dell’ormai ex giocatore della Juventus Weston McKennie, centrocampista americano tutto fare. Il giocatore si era trasferito in Italia due anni e mezzo fa dallo Shalke 04, e con Andrea Pirlo era diventato una delle sorprese più piacevoli della stagione 2020/21. Fan sfegatato di Harry Potter, ad ogni suo gol (in totale 13 con la Juve, non pochi) esultava imitando gli incantesimi del maghetto.

Nella Juventus di oggi però Weston non riusciva più a ritagliarsi il giusto spazio. Anzi, tante volte era costretto ad adattarsi esterno di centrocampo per accumulare un po’ di minutaggio. Per questo motivo il trasferimento al Leeds in Premier League pare la scelta più giusta per quanto concerne la sua vita professionale. Pagato dagli inglesi 1,25 mln di prestito, il Leeds ha ottenuto anche un diritto di riscatto fissato sui 34,5 mln più 4,5 legati a dei bonus. La Juventus così è riuscita a vendere al massimo un giocatore che ormai non rientrava più nei piani tattici del proprio allenatore.