Scontro tra tre auto sulla SS18 a Villammare: due feriti

di Redazione ZON

Paura nel tardo pomeriggio di ieri, 9 gennaio 2025, a Villammare, nel comune di Vibonati, dove tre automobili sono rimaste coinvolte in un incidente lungo la Strada Statale 18, nei pressi del centro commerciale “Le Ginestre”. Le cause dell’impatto sono ancora in fase di accertamento.

Le dinamiche

Una delle vetture, a seguito del violento scontro, è finita contro il guardrail. Due persone sono rimaste ferite, ma fortunatamente le loro condizioni non destano preoccupazione. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti prontamente i sanitari del 118, gli agenti della Polizia Stradale, i carabinieri e i vigili del fuoco per garantire la sicurezza e fornire assistenza.

Fonte: Salerno Today