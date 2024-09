Scoperto arsenale al rione Sanità: sequestrato anche un fucile a pompa rubato a Giffoni

di Redazione ZON

Un importante ritrovamento è stato effettuato dai carabinieri nel rione Sanità di Napoli, dove è stato scoperto un vero e proprio arsenale di armi. Tra queste, come riportato dal quotidiano SalernoToday, spicca un fucile mitragliatore AK47 perfettamente funzionante, caratterizzato dal tipico caricatore a “banana”. La scoperta è avvenuta durante un servizio di controllo del territorio, sul solaio di un edificio in vico Lammatari.

Il ritrovamento

Oltre all’AK47, sono stati sequestrati un fucile a pompa e un fucile sovrapposto, rubati rispettivamente a Giffoni Valle Piana (Salerno) e a Brescia. Sono state rinvenute anche due pistole Beretta calibro 6,35, una Beretta 98FS e un totale di 113 munizioni di vario calibro.

Le indagini

Tutte le armi sequestrate saranno sottoposte ad accertamenti balistici per verificare se siano state utilizzate in episodi di criminalità o fatti di sangue. Il ritrovamento rappresenta un passo importante nella lotta al crimine organizzato, in un quartiere storicamente difficile come il rione Sanità.

Fonte: SalernoToday