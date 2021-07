Serie A, in arrivo nuovo format: campionato a 18 squadre e play off

Rivoluzione sul format del campionato, Gravina spinge per avere una Serie A a 18 squadre, ed inserire la meccanica dei play off e play out

Aria di rivoluzione in Lega. Domani, alla riunione dei presidenti, sarà discusso il futuro della Seria A. Secondo “Il Corriere dello Sport“, verranno esposte ai presenti le prime idee proposte elaborate da Deloitte sul nuovo format per il campionato. È noto da tempo che il presidente della FIGC, Gravina, sia un forte sostenitore della riduzione a 18 squadre in Serie A, e pare che stia spingendo per far accogliere questa sua proposta.

Oltre alla riduzione dei club ammessi al massimo campionato italiano, sul tavolo della Federcalcio ci sarebbe da discutere anche sul meccanismo di play off e play out. Il primo servirebbe all’assegnazione dello scudetto, creando un minitorneo con le prime 4, 6 o 8 squadre classificate ai vertici del campionato regolare; i play out garantirebbe un’ultima chance a quelle squadre che sono in procinto di scendere di categoria.

Dopo il Consiglio di Lega svoltosi a Maggio, quello di domani seguirà le disposizioni avute dall’amministratore delegato Luigi De Siervo. Lo scopo della prossima riunione sarà quello di trovare una soluzione in ambito sportivo ed economico/finanziario per la Serie A e riportare i risultati per una futura Assemblea di Lega, propedeutica al successivo Consiglio Federale.