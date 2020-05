Per la Figc, i play-off rappresentano il piano B da adottare se verrà interrotta la Serie A per un caso di positività. Ma prendono forma due ipotesi sullo svolgimento

Sembra che si sia arrivati al momento clou, la Serie A dovrebbe ripartire dopo la metà di giugno, ma i dubbi sono ancora molti. La Figc ha infatti già predisposto un piano B in caso ci fossero casi positivi al Coronavirus tra i calciatori. Si tratta dei play-off e dei play-out. Ma come saranno svolti e quali squadre saranno coinvolte?

Su questo tema La Repubblica ipotizza due scenari. Nel primo, saranno coivolte nei paly-off tutte e 20 le squadre di Serie A , creando così tre poule: per lo Scudetto, l’Europa League e la salvezza. Gironi che saranno molto allargati. Nel secondo scenario, le squadre in gioco sarebbero molte di meno: spareggio scudetto a 4 con Juve, Lazio, Inter e Atalanta, l’Europa League a 3 con Milan-Verona-Parma, mentre per la salvezza saranno 4 le squadre a sfidarsi (Brescia, SPAL, Lecce e Genoa).

Sul quotidiano viene anche avanzata l’ipotesi su come fare, in caso non ci fosse tempo neanche per i play-off e i play-out, a definire la classifica finale. In primis, se oggi non si ripartisse, esisterebbero almeno 3 classifiche diverse: quella all’ultima giornata completata da tutte le squadre, ovvero la 24esima, quella alla 26esima, escludendo i risultati della 25esima giornata, rimasta incompleta.

Poi c’è anche la classifica secondo la media punti, che tiene conto di tutte le partite giocate in Serie A quest’anno. Alla Figc spetterà il compito, difficile, di stabilire prima della ripresa anche queste regole soprattutto per motivi di credibiltà del sistema calcio.

