Si è concluso il campionato di Serie A 2020/21, che ha visto il ritorno al trionfo dell’Inter con la vittoria dello Scudetto che mancava da molti anni

Un ritorno che, in un certo senso, ha fatto bene alla Serie A, rendendola molto più avvincente fino all’ultima partita, anche e soprattutto grazie alla lotta Champions che ha visto protagonista anche la Juventus a sorpresa.

In tutti i principali siti scommesse, però, si sta già prospettando ogni singola previsione su quella che sarà la prossima Serie A, vale a dire l’annata 2021/22. Ci sono già stati alcuni grandi movimenti di mercato, soprattutto sul lato allenatori, che lasciano ben sperare a livello di spettacolo. Chi saranno le squadre più sorprendenti del prossimo campionato?

Juventus

Strano a dirsi, ma la Juventus potrebbe proprio tornare ad essere una delle squadre più sorprendenti, questa volta però in positivo. Dopo un’annata davvero difficile e controversa, i bianconeri sono pronti a tornare a vincere lo Scudetto, grazie soprattutto al ritorno dell’esperto Massimiliano Allegri in panchina.

Resta da vedere come sarà la campagna acquisti: riuscirà a rendere la Juve ancora più forte di quello che già è? Serve puntellare il centrocampo, ma anche la difesa e serve un innesto in attacco; inoltre, non è da escludere l’eventuale partenza di CR7, molto vociferata in questi giorni.

Atalanta

L’Atalanta già da alcune stagioni ha mostrato di avere qualità enormi, soprattutto in fase di palleggio e di realizzazione. I bergamaschi rappresentano ormai una delle cinque top potenze della Serie A, una squadra davvero temibile da chiunque. E’ riuscita a piazzarsi al terzo posto nel corso della precedente stagione e, nella prossima, potrebbe fare il colpaccio e tentare di vincere lo Scudetto.

Anche in questo caso vi sono moltissimi fattori da tenere in considerazione: chi resterà e chi partirà, in primis, ma anche quanto si rafforzeranno le contender.

Spezia

Passando nei lati bassi della classifica, lo Spezia potrebbe essere una delle grandi sorprese del prossimo campionato in ottica salvezza. Nel corso di quest’anno la squadra di mister Italiano ha già dimostrato di avere una qualità di gioco decisamente fuori dal comune rispetto alle altre rivali in quel segmento di squadre: gioca a viso aperto, non si chiude in difesa quasi mai e palleggia come un top club.

Per i tifosi dello Spezia e non solo, questa squadra potrebbe rappresentare una sorpresa autentica, un po’ come lo è stata il Verona che, nel corso di due stagioni, è riuscita a salvarsi e anche a piazzarsi nelle prime 10.

Lazio

Ritorniamo nella parte più alta della classifica, parlando della Lazio. Mister Sarri ormai è in arrivo, e questo significherebbe una rivoluzione completa nel modo di giocare dei biancocelesti. L’allenatore ex Napoli, Chelsea e Juventus ha già dimostrato di possedere una visione del gioco europea, proprio quello che servirebbe alla Lazio per fare il grande salto di qualità.

Tra le grandi sorprese del prossimo campionato, non va escluso il vedere i biancocelesti in posizioni più elevate di quella raggiunta nella scorsa stagione: potrebbe davvero dare pensieri a tutti i top club e giocarsi un posto tra le prime tre.