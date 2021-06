Stasera in tv, 9 giugno 2021: su Mediaset 20 andrà il film del 2005 “King Kong” con Naomi Watts, Jack Black, Adrien Brody

Stasera in tv, 9 giugno 2021: su Mediaset 20 andrà in onda alle 21:00 il film diretto, prodotto e co-scritto da Peter Jackson, “King Kong”. Film del 2005, è un remake del film omonimo del 1933 e vede nel cast Naomi Watts, Jack Black, Adrien Brody. Le riprese si sono svolte in Nuova Zelanda da settembre 2004 a marzo 2005. Con un budget di 207 milioni di dollari, fu il film più costoso dell’epoca. Successivamente fu ben accolto dal pubblico e dalla critica. Vinse anche tre premi Oscar su quattro candidature: miglior sonoro, miglior montaggio sonoro e migliori effetti speciali. Per dare i movimenti in digitale a King Kong, l’attore britannico Andy Serkis ha utilizzato la tuta dotata di sensori per i movimenti, la stessa usata nella trilogia de “Il Signore degli Anelli” per interpretare Gollum. Inoltre, Jackson ha dato un ruolo in “carne e ossa” a Serkis, quello di Lumpy il cuoco.

Trama

New York City, 1933. Durante la grande depressione, l’attrice di vaudeville Ann Darrow perde il lavoro. Presto sarà assunta da Carl Denham, un eccentrico e poco affidabile regista in crisi produttiva che la convince ad essere la protagonista del suo nuovo lungometraggio esotico a fianco del famoso Bruce Baxter con promesse di successo e denaro. Ann accetta quando le viene aggiunto che il copione è scritto da Jack Driscoll, un drammaturgo che lei ammira. La troupe di Denham si imbarca nella nave cargo SS Venture, partendo verso l’Oceano Pacifico. La ciurma dell’SS Venture, capitanata dal Capitano Englehorn, scopre il vero obiettivo di Denham: girare il suo film nell’Isola del Teschio, una misteriosa e leggendaria terra non segnata sulle carte di navigazione. Ed è proprio lì che incontreranno Kong, un enorme gorilla di 8 metri.

Trailer