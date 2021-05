Anthony Hopkins è stato paparazzato a Cortona dopo aver vinto l’Oscar

Dopo il secondo Oscar, Anthony Hopkins ha deciso di concedersi un viaggio a Cortona, provincia di Arezzo. L’attore è stato infatti avvistato nel centro storico della Valdichiana: giacca di pelle, capellino e occhiali, non è riuscito a sfuggire alla curiosità degli abitanti. “Non va a ritirare l’Oscar, ma viene a farsi fotografare davanti al portone di casa mia“, ha scritto una sua fan. Lo scorso 25 Aprile, infatti, Hopkins ha deciso di non presentarsi a Los Angeles per ritirare la statuetta vinta come il migliore attore, grazie alla sua interpretazione nel film “The Father” di Florian Zeller.

“Stamattina verso le undici e mezza Anthony Hopkins ha fatto una passeggiata per via Nazionale. Non è la prima volta che si fa vedere da queste parti ed è probabile che si tratterrà quale giorno per una breve vacanza”, hanno scritto sui social. Come riportato dal giornale Umbria24, non è la prima volta che l’attore britannico naturalizzato statunitense si fa vedere per le vie di Cortona. Nel 2009 è stato ospite del “Toscana Sun Festival” di Cortona, dove al teatro Signorelli venne eseguita per la prima volta la sua composizione musicale, Winter’s Waltz, ed esposti alcuni suoi dipinti.