Una Vita, 9 giugno 2021: ecco cosa succederà nella puntata di oggi della nota soap spagnola in onda su Canale 5 alle 14:10.

Liberto e Rosina hanno investito molto denaro per l’inaugurazione della mostra d’arte di Maite. Il giorno tanto atteso sta per arrivare ma i due coniugi la pensano abbastanza diversamente. Rosina è molto impaziente di poter finalmente vedere la produzione di Maite, ma Liberto ha paura che la presunta “devianza” della pittrice possa emergere chiaramente dalle sue opere. Il Seler ha, infatti, scoperto che tra la bella pittrice parigina e Camino c’è del tenero: lui stesso le ha viste scambiarsi effusioni qualche giorno prima ed è convinto che nascondano qualcosa di peccaminoso.

Nel frattempo, questa sua preoccupazione è sempre più forte e Rosina non vede l’ora che la mostra venga inaugurata così da rientrare economicamente con l’investimento e tranquillizzare il suo povero Liberto. Nonostante ciò è molto curiosa di vedere i quadri della mostra. Si anche recherà allo studio di Maite ma con scarsi risultati; pur non avendo visto nulla però accetterà di continuare a collaborare, così da vendere tutti i quadri e recuperare il consistente investimento fatto. Liberto inizierà a mostrare qualche ripensamento, ma Rosina lo convincerà ad andare avanti anche solo per puro interesse economico.

La donna, quindi, cercherà di coinvolgere quante più persone possibile nella cerimonia di inaugurazione, compresa ovviamente la sua amica e complice Felicia. La proprietaria del Nuovo Secolo ha una posizione molto in vista in tutto il quartiere e la moglie di Liberto vorrà approfittare proprio di questa posizione per far arrivare più persone alla galleria. Rosina perciò le chiederà di parlare dell’inaugurazione ai suoi affezionati clienti, invitandoli a partecipare.