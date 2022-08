Server dedicati: scopriamo che cosa sono

I server dedicati sanno essere una soluzione davvero molto interessante per aziende, enti e privati che desiderano pubblicare online un nuovo sito web godendo di performance di alto livello.

Questi prodotti si stanno diffondendo sempre più, è sufficiente una semplice ricerca online per notare come siano proposti da diverse società specializzate in servizi hosting come Flamenetworks, cerchiamo dunque di capire di cosa si tratta.

Il server, un elemento fondamentale affinché un sito web sia online

Partiamo da una premessa: affinché un sito Internet possa essere regolarmente fruibile online, deve essere collocato in un apposito spazio server.

Chi gestisce il sito può scegliere di collocarlo in un server di proprietà, dunque in un’infrastruttura gestita autonomamente, ma questa soluzione è decisamente consueta: gestire autonomamente un server, infatti, significa spendere cifre importanti, dover provvedere autonomamente alla sua manutenzione e prendere tutte le dovute contromisure in termini di sicurezza.

È molto più efficiente, da questo punto di vista, acquistare uno spazio hosting rivolgendosi ad un provider: in questo caso lo spazio server è esternalizzato, viene dunque fornito da società che offrono, appunto, tali servizi, e ciò assicura innumerevoli vantaggi in termini di risparmio, di affidabilità e di esonero di responsabilità tecnica.

La necessità di garantirsi performance superiori all’hosting classico

Va tuttavia detto che un pacchetto hosting basico può rivelarsi un po’ limitativo per quei clienti che pretendono performance eccelse, si parla ovviamente, ad esempio, di siti Internet che vantano quantità di accessi giornalieri elevatissime, o comunque che necessitano di livelli di sicurezza ben superiori rispetto alla norma.

L’hosting classico e la gestione di un più performante server autonomo, tuttavia, non solo le sole soluzioni a cui è possibile far riferimento: le migliori società specializzate in servizi hosting, infatti, offrono anche servizi esternalizzati che assicurano performance ai massimi livelli, e tra questi figura appunto il server dedicato.

Che cos’è il server dedicato

Anche il server dedicato, dunque, è tecnicamente e fisicamente gestito dal provider presso i propri data center, tuttavia si tratta di un’infrastruttura autonoma dedicata interamente al singolo cliente e non condivisa tra più clienti, come avviene invece nei pacchetti hosting tradizionali.

Si può quindi affermare che il server dedicato riesce a far convivere i “pro” del server di proprietà, ovvero performance di altissimo livello, sicurezza e quant’altro, con la comodità di un servizio interamente esternalizzato: è il provider, infatti, a garantire sotto la propria responsabilità la continuità e la qualità del servizio.

Quando il server dedicato sa essere ideale

La potenza e l’affidabilità di questa soluzione la rende un’opzione ottimale non solo per chi gestisce portali che devono rivelarsi ben performanti a fronte di quantità massimali di accessi giornalieri, ma anche per le organizzazioni che hanno la necessità di collocare tutte le proprie applicazioni, dunque web server e database server, CRM, gestionali e quant’altro.

È utile sottolineare che anche i server dedicati, peraltro, prevedono diversi pacchetti tra cui il cliente può individuare quello più in linea con le proprie necessità, e anche questo è un vantaggio che non va trascurato.