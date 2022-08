Calciomercato Napoli, Raspadori ad un passo: il Sassuolo dice sì

Ci siamo! Il Napoli sembra finalmente essere riuscito a mettere le mani sul giovane talento italiano Giacomo Raspadori in questa sessione di calciomercato. Stando a quanto raccontano nelle ultime ore, il Sassuolo pare aver accettato l’offerta azzurra. Il calciatore, che ha già un accordo di massima con il club partenopeo, ha rivestito un ruolo chiave nella trattativa, facendo non poche pressioni sul club neroverde per convincerlo a lasciarlo andare.

Calciomercato: le cifre per Raspadori

Il contratto proposto dal Napoli a Giacomo Raspadori è decisamente ricco. Sarà circa di 2,4 milioni di euro a stagione l’ingaggio dell’attaccante, che si candida di diritto per il ruolo di sottopunta alle spalle dell’inamovibile Osimhen.

Il Sassuolo si era detto inizialmente contrario alla cessione, poiché aveva tutte le intenzioni di aspettare e capire quali fossero i margini per altre trattative (nei giorni scorsi c’era stato un forte interessamento della Juventus nei confronti del giocatore). Le richieste di Raspadori, però, sono state decisamente convincenti. La sua volontà è sempre stata quella di vestire l’azzurro.

I neroverdi, in questa sessione di calciomercato, hanno già visto partire l’altro bomber della passata stagione, Gianluca Scamacca, ed ora sembrano aver accettato l’offerta di 30 milioni di euro più bonus da parte del Napoli.