Oroscopo di Paolo Fox Giovedì 4 Agosto 2022: Acquario agitato

Ariete Non è il caso di pensare alle situazioni che sono nate nel corso delle ultime 48 ore, potrebbe esserci qualche tensione di troppo, qualche ritardo. Stelle importanti anche per cercare nuovi spunti, poi dalla prossima settimana arriva qualcosa di più. Via libera all’amore.

Toro Questa Luna opposta almeno fino a sabato chiede a tutti di fare le cose con calma e rilassarsi un po’. E’ un cielo particolare per le coppie che sono state in crisi perché agosto non sarà un mese conciliante. Le scelte in amore saranno perentorie e non più rimandabili. C’è in ogni caso un grande desiderio di riequilibrare la propria vita, questo è un periodo di cambiamenti.

Gemelli Le relazioni sono importanti e i nati del segno in genere si circondano di tanti amici, di persone positive. Giove è già attivo e questo è un segnale positivo per coloro che vogliono togliersi una soddisfazione o rilanciare un progetto.

Cancro Avete Venere nel segno: la passione sarà di casa nelle prossime ore. Siete portati al tradimento, alla trasgressione. Per quanto riguarda il lavoro, momento di stallo e un certo senso di agitazione.

Leone Periodo interessante per l’amore. Sono giorni in cui potrebbero esserci incontri positivi. Per quanto riguarda il lavoro, c’è una piccola discussione ma dovete farvi valere.

Vergine Mercurio entra nel vostro segno zodiacale, quando vi sentite bene sapete colpire molto bene. Emozioni importanti in vista. C’è meno stanchezza e state recuperando.

Bilancia Il periodo permette di fare scelte migliori. L’amore è silenzioso, forse preferireste non parlare per evitare discussioni. Avete però troppi pensieri per la testa che vi causano del nervosismo eccessivo.

Scorpione È un momento propizio anche per i cuori solitari che potrebbero vivere qualcosa di veramente emozionante. C’è però un po’ di stanchezza nell’aria. Cercate il riposo.

Sagittario Le coppie solide possono affrontare un tema importante, come quello di una convivenza o un matrimonio. Se avete un’attività lavorativa che ve lo permette farete incontri positivi. Possibilità di sbloccare situazioni rimaste impantanate.

Capricorno Trovate spazio per i sentimenti, il pomeriggio sarà decisamente migliore rispetto alla mattinata. Cercate di ritagliarvi opportunità.

Acquario Siete molto agitati, c’è un po’ più di stanchezza rispetto al solito. Per quanto riguarda il lavoro, mostrate pazienza, non si può avere tutto e subito.