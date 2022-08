Calciomercato Napoli, Adl contro la Coppa d’Africa: Osimhen ai saluti?

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis si è lasciato andare a dichiarazioni particolarmente piccate contro la Coppa d’Africa e contro i calciatori che intendono disputare tale competizione in barba ai club l’appartenenza.

Le dichiarazioni

Ai microfoni di Wall Street Italia, il patron ha parlato di un «Campionato atipico e anomalo, hanno fatto un accordo per giocare in Qatar i mondiali d’inverno. Basta africani: o rinunciano a giocare la Coppa d’Africa quando vengono da noi o non li possiamo più avere. Noi paghiamo gli stipendi per mandarli in giro a giocare per gli altri».

Calciomercato Napoli: Osimhen ai saluti?

È innegabile che affermazioni del genere non possono aver di certo fatto piacere ai vari calciatori africani tesserati per il Napoli. Con la partenza di Koulibaly, tra le principali stelle della squadra partenopea spiccano su tutte i nomi di Anguissa ed Osimhen.

Proprio l’attaccante nigeriano è pericolosamente finito nel mirino dei top club europei, in particolare del Bayern Monaco che ha necessità di sostituire Lewandowski passato al Barcellona. Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli il ds dei bavaresi Salihamidzic ha detto: “Non c’è nulla di vero, non abbiamo mai fatto un’offerta al Napoli per Osimhen”. Se le sue parole sono verità o se il Bayern si sta muovendo sotto traccia per l’attaccante partenopeo ce lo dirà solo il tempo. Quel che è certo è che una sua cessione pare a questo punto quanto mai probabile.