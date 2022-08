Giffoni Day 9, Tik Tok e cucina i protagonisti della giornata

Tantissimi ospiti nella nona e penultima giornata di Giffoni. I ragazzi hanno potuto incontrare numerose personalità sia del mondo dei social che della musica con Shade e Federica Carta ma non è finita qui; protagonista del nono giorno anche la cucina con Benedetta Rossi che ha presentato il suo nuovo progetto: una serie animata.

Mario Caruso e gli Ufozero 2

Tre dei Tik Tokker più famosi d’Italia si incontrano a Giffoni per parlare della difficoltà del far ridere e della voglia di creare nuovi contenuti, sempre diversi, per i social. Ai nostri microfoni il successo attraverso Tik Tok e i progetti futuri.

Anna Ferzetti

Una delle attrici più apprezzate in Italia, Anna Ferzetti incontra i ragazzi di Giffoni per la penultima giornata del festival. Tra i lavori all’estero e quelli nel paese, la Ferzetti ci parla della sua lunga carriera e della voglia di continuare a comunicare attraverso il mondo del cinema.

Shade

Tra la musica e il doppiaggio, il cantante ammette di voler provare a recitare. Ai microfoni racconta la collaborazione con Federica Carta e l’esperienza sanremese di qualche anno fa.

Francesco Paolantoni a Giffoni

L’amore e la passione per Napoli, la recitazione e il lavoro di far ridere le persone; Paolantoni non ci risparmia con la sua simpatia e professionalità tra passato e presente lavorativo.

Federica Carta a Giffoni

La dolcezza della cantante incanta sia il pubblico in piazza per il Giffoni Music Contest che i ragazzi della giuria. Federica Canta racconta come nasce la sua passione per la musica e la voglia di raccontarsi attraverso i suoi brani.