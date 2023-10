Sesto San Giovanni, donna di 89 anni picchiata e violentata

di Giusy Curcio

Orrore a Sesto San Giovanni, Milano, dove, nella notte tra il 26 e 27 settembre, una donna di 89 anni è stata picchiata e stuprata nell’androne di casa per un’ora. L’aggressore è un uomo di 42 anni con precedenti. La Polizia ha fermato l’uomo, con l’accusa di violenza sessuale e rapina aggravata. Secondo le prime ricostruzioni ricavate dalle telecamere di sorveglianza, a causa di alcuni problemi cognitivi, la donna è uscita dalla propria abitazione all’una di notte per recarsi in farmacia.

Lì è stata avvicinata dall’uomo, che si è offerto di riaccompagnarla a casa. In un evidente stato di alterazione psico-fisica, dovuta forse all’assunzione di sostanze stupefacenti o alcool, una volta entrati nel condominio, l’aggressore di Sesto San Giovanni ha spinto la donna a terra, l’ha picchiata e ha abusato di lei. Dopo un’ora, le ha portato via i soldi che aveva nella borsa ed è scappato. L’anziana è riuscita ad alzarsi ed entrare nel suo appartamento.

Ad allertare le forze dell’ordine, il custode che si è accorto di alcune tracce sul pavimento. Scoperta la violenza tramite le videocamere, la signora ha ricevuto il trasporto in ospedale. Il 6 ottobre, i carabinieri sono riusciti a trovare e bloccare il 42enne. Lo hanno riconosciuto dall’aspetto fisico e dall’abbigliamento. Adesso le analisi del DNA confermeranno o meno se si tratti dell’autore del reato.