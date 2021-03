Fuori su YouTube il nuovo singolo degli Shakalab feat Sud Sound System e Inoki. Il brano dal titolo Parasite è già disponibile in digitale su tutte le principali piattaforme

Venerdì 26 marzo è uscito Parasite, il nuovo singolo degli Shakalab feat Sud Sound System e Inoki. Il brano su etichetta Believe Digital, anticipa l’uscita del nuovo progetto discografico della band, atteso per la primavera 2021. Da oggi ha anche un videoclip, disponibile su Youtube.

Potrebbe interessarti:

Shakalab è considerata come una delle più interessanti e storiche reggae band italiane in grado di mixare al genere, elementi soul, hip hop e sorprendenti melodie vocali. Dopo l’apprezzatissimo singolo Giganti in collaborazione con la reggae star internazionale Alborosie e il producer Shablo, tornano in gran stile con Parasite.

Il significato del brano

Parasite è un brano chiaramente ispirato al pluripremiato film del regista corerano Bong Joon – Ho e porta l’attenzione verso tematiche scomode e antisistemiche. Il parassita, viene rappresentato all’interno del pezzo come un insetto, una cimice o un avvoltoio, ma anche come un predatore senza scrupoli, un approfittatore, un arrampicatore sociale.

Il significato letterale della parola infatti, si scontra con il significato metaforico, dando vita ad un tema che viene trattato nel brano sotto tutti i punti di vista e che descrive una realtà cinica e spietata dove il “parassita” è sempre pronto ad approfittarne.

Il videoclip

Il videoclip, interamente girato in Salento e diretto da Giorgio Gabe, descrive perfettamente il concept del pezzo. La dura e cruda realtà urbana, sapientemente rappresentata, sia all’interno del pezzo sia nel video non lascia spazio a dubbi. I “parassiti” (cinici, sporchi avvoltoi) sono dappertutto e vanno riconosciuti e combattuti.

Attraverso “Parasite” Shakalab dimostrano ancora una volta di essere una band estremamente versatile in grado di intercettare le tendenze del momento, proponendosi in una chiave sempre attuale e all’avanguardia, spaziando agilmente tra diversi generi e stili musicali, senza dimenticare la loro forte vocazione reggae.

Guarda il video di Parasite