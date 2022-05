Siamo tutte uguali: testo e significato del brano di Bianca Atzei feat. Cristiano Malgioglio

“Siamo tutte uguali” feat. Cristiano Malgioglio, il nuovo brano della cantautrice BIANCA ATZEI estratto dall’album “VERONICA”, uscito il 29 aprile, sarà in radio da venerdì 13 maggio.

Siamo tutte uguali: il significato del brano

“Siamo tutte uguali” è una canzone ironica, spregiudicata ed irriverente. Il testo, nato per gioco, è arricchito dalla voce graffiante dell’artista milanese e mette in luce un aspetto simpatico e divertente: il debole delle donne per lo stereotipo dell’uomo “bello e impossibile”.

Il commento della cantante

“È una canzone molto sincera, perché quando ci ritroviamo a parlare tra amiche, siamo tutte uguali. “Malgi’ era l’unico che potesse interpretare perfettamente il testo. Con lui e grazie a lui mi sono sentita libera di dire e fare ciò che volevo. Con il sorriso” –commenta la cantante.

Il singolo è la decima traccia di “VERONICA”, il secondo progetto in studio di Bianca, L’album parla, infatti, della parte più vera ed autentica della donna.

Siamo tutte uguali-Testo canzone

Ho chiaramente un debole per gli uomini

e non posso nasconderlo

e anche mia madre mi ha sempre insegnato a dire di sì

ho certamente un debole per gli uomini

quelli belli e un po’ stupidi

però soffrire per l’uomo perfetto non fa per me

Ma siamo tutte uguali

in cerca del solito addio

perchè in fondo ci piace la prima emozione che dà un nuovo amore

ma siamo tutte uguali

in cerca del solito oblio

perchè il segreto è lasciarsi stregare ancora una volta

Io ho qualche debole per gli uomini

che non riesco a reprimere

allettanti, cialtroni, croccanti piacciono a me

E maledetti questi uomini

da innamorarsi anche subito

I traditori d’amore ti danno dolore perchè

Ma siamo tutte uguali (tu non capisci niente degli uomini)

in cerca del solito addio

perchè in fondo ci piace la prima emozione

che dà un nuovo amore

(molte donne avete il cotone negli occhi)

E siamo tutte uguali (e sì cara)

in cerca del solito oblio

perchè il segreto è lasciarsi stregare ancora una volta

ancora da te

(beh ne avessi avuti quanti ne ho avuti io cara, forse cambieresti idea)

Ma siamo tu-

ma siamo tutte

ma siamo tutte uguali (illusa)

in cerca del solito addio

perchè in fondo ci piace la prima emozione

che dà un nuovo amore

Non sono tutti uguali

se baciano come voglio io

se spasimante, l’amante migliore che ha il fuoco che danza

che danza con me