Siano, aggredisce un vigile dopo una multa: obbligo di firma per un 54enne

di Redazione ZON

Il Tribunale di Nocera Inferiore ha disposto l’obbligo di firma per un 54enne originario di Nocera Inferiore e residente a Siano, protagonista di un episodio di violenza avvenuto venerdì scorso nei pressi della rotatoria tra via Atzori e via Barbarulo. L’uomo, inizialmente sottoposto agli arresti domiciliari, è ora in libertà con prescrizioni da rispettare.

L’episodio

Dopo aver parcheggiato in divieto di sosta e ricevuto una multa, l’uomo è uscito da un bar inveendo contro gli agenti della polizia municipale. Alla richiesta di esibire i documenti, ha rifiutato e, nel tentativo di ripartire con il suo veicolo, ha investito accidentalmente un vigile urbano, provocandogli lesioni con una prognosi di 20 giorni. L’episodio, ripreso dalle telecamere di videosorveglianza, ha portato all’arresto del 54enne con accuse di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni.