La stagione sull’erba del tennis si apre con l’eliminazione clamorosa di Jannik Sinner al Queen’s: Draper fa il colpo in due set

Il passaggio dal rosso al verde regala subito una grande sorpresa in quel di Londra: Jannik Sinner esce al 1° turno nel torneo del Queen’s, primo vero appuntamento stagionale in vista del Grande Slam di Wimbledon. L’altoatesino viene annichilito in due set dal padrone di casa Jack Draper, numero 309 del ranking ATP.

Una partita dove Sinner paga scarsa concretezza nei momenti chiave ed anche il grande coraggio da parte del classe 2001 britannico, bravo a prendere coraggio col passare dei game. Infatti, l’azzurro era partito con un netto 4-0 nel primo set ed anche una serie di chance per andare 5-0 ma Draper è bravo a conquistarsi il break e rientrare in partita, facendosi caricare dal pubblico-amico. Qui inizia un’altra partita: Sinner va in difficoltà e non riesce a chiudere il set sul 5-3, permettendo al britannico di pareggiare i conti e portare il set al tie-break. Il numero 23 del ranking anche qui va avanti (4-2) ma non sfrutta le chance a disposizione per andare almeno a set-point, facendosi riprendere e superare, permettendo a Draper di chiudere 8-6.

Nel secondo set l’equilibrio viene rotto nuovamente da Sinner che sfrutta l’unica palla break concessa da Draper e va avanti nel settimo gioco, portandosi 5-3 ma ancora una volta si perde quando serve per il match. Così la wild-card del torneo torna nuovamente in pista, recupera il break e pareggia nuovamente i conti fino al 6-6. Ma questa volta nel tiebreak non c’è storia con l’altoatesino che perde 2 volte su 4 il servizio mentre il britannico è perfetto, chiudendo sul 7-2 e vincendo la sua prima partita su un circuito 500. Eliminazione amara per Sinner che fallisce così il primo appuntamento verso Wimbledon: oggi in campo per l’Italia anche Lorenzo Sonego, impegnato contro Troicki.