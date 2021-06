Gianluigi Buffon ha svelato le proposte sul suo futuro: “Domani incontrerò il mio agente, ne parleremo insieme”. Parma in pole position

Buffon ha svelato le carte sul suo futuro, intervistato da Marco Nosotti, in occasione dell’apertura della sua Academy sui portieri: “Stava prevalendo la decisione di smettere“.

“Adesso ho la certezza che andrò avanti, perché mi sento forte e non mi faccio la festa da solo. La stima dei miei compagni mi ha fatto capire che sono uno che se la racconta giusta e che devo continuare”. Tante proposte sul piatto e tra queste il ritorno alle origini al Parma: “Sto mettendo tutto sul tavolo, in 3-4 giorni decido, devo capire quale è la cosa migliore per essere protagonista – ha ribadito Buffon. Ci sono squadre che fanno la Champions e mi hanno offerto un ruolo da primo, altre che ambiscono a vincerla ma mi vogliono come secondo e io quel ruolo l’ho fatto solo per la Juve“.

Sull’Italia ha speso parole al miele: “Può essere la scheggia impazzita, dobbiamo spingerli all’acuto finale anche se le mie favorite sono la Francia, per individualità e allenatore perfetto per gestirle, la Germania e il Belgio, che ha giocatori vicini alla maturità”. Complimenti anche al suo collega Donnarumma: “È una certezza della nostra nazionale, un campione a tutto tondo che sta facendo un grandissimo percorso, ma non conosco le dinamiche, se ha fatto questa scelta avrà avuto i suoi buoni motivi”.