Inizia l’operazione rinforzo centrocampo alla Juventus. La Vecchia Signora ha l’appoggio di Allegri per l’offensiva Locatelli: si studiano le offerte

La Juventus continua la corte a Manuel Locatelli. Il centrocampista del Sassuolo piace alla Vecchia Signora ormai da tempo e ora, come riporta Romeo Agresti, ha anche l’ok da parte di Max Allegri per preparare la prima offerta. L’azzurro si è messo in mostra in questa ultima stagione con partite di altissimo livello, che hanno fatto lievitare anche il valore del cartellino.

L’idea del Sassuolo è di cedere Locatelli senza ricevere contropartite. Il valore del giocatore si aggira intorno ai 40 milioni di euro, prezzo importante considerando i problemi che hanno i club per l’impatto del Covid sulle casse della società. Ancora la Juventus non ha formulato nessuna offerta ufficiale e entrerà nel vivo del discorso subito dopo l’Europeo o nella fase finale. Madama potrebbe inserire nella trattativa anche il giovane Rovella, che andrebbe a rimpiazzare proprio Locatelli in quel ruolo del campo.

Ma per ora non se ne parla, Carnevali ha intenzioni di massimizzare al massimo il valore del talento italiano. Euro 2020 potrebbe fargli fare il definitivo salto di qualità per il bene della Juventus e di chi deve cederlo.