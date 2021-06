Amadeus si vaccina ed esulta sui social dopo la prima dose: “Vaccino fatto…Finalmente!” scrive su Instagram postando una foto

Il noto conduttore Rai, Amadeus, si è vaccinato. Come da buona neo tradizione, non poteva mancare l’annuncio ufficiale sui social dove ha postato una foto accompagnata dalla didascalia “Ieri sera è taccato a me! Vaccino fatto…Finalmente!“. Nello scatto in questione con tanto di mascherina e faccia tesa, Amadeus si è mostrato proprio nel momento in cui gli è stata somministrata la prima dose. Con lo sguardo fisso in un punto e la siringa sul braccio, anche il noto conduttore, come molti suoi coetanei ha mostrato il lieto momento arrivato dopo settimane di attesa.

Potrebbe interessarti:

Nonostante la faccia preoccupata nella foto, Amadeus non ha nascosto la gioia per quanto accaduto. Dopo oltre un anno di sacrifici con questi vaccini si intravede un po’ di luce, la fine di questi mesi così terribili. Ecco perché tutti abbiamo ormai la voglia di condividerlo sui social: per esultare e sentirsi in minima parte responsabili della ripresa quasi totale delle nostre vite. Il vaccino viene visto con via di fuga dalla pandemia che ha cambiato e stravolto le nostre abitudini, talvolta privandoci dei nostri cari. Anche per Amadeus e Giovanna, che condividono il profilo su Instagram, è stato così e non hanno potuto fare a meno di “urlarlo” al mondo intero.