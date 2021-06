Il calciomercato del Napoli è ormai cominciato. Con la possibile partenza di Fabian Ruiz si lavora per l’arrivo di Basic dal Bordeaux

Il calciomercato del Napoli è iniziato e gli azzurri hanno messo gli occhi su Toma Basic. Gli azzurri, con l’arrivo di Spalletti, dovranno riorganizzare nel migliore dei modi la rosa. Dati i vari esuberi e le probabili partenze, uno dei ruoli in cui il DS Giuntoli dovrà mettere una pezza è probabilmente il centrocampo.

Potrebbe interessarti:

Toma Basic attualmente è un centrocampista in forza al Bordeaux in Ligue One. Il club lo valuta circa 10 milioni di euro ma, con il contratto in scadenza nel 2022 che difficilmente rinnoverà, probabilmente potrebbe lasciarlo partire anche ad una cifra inferiore. Il piano del Napoli è di assicurarsi le prestazioni del centrocampista con la formula del prestito con obbligo di riscatto, mentre il club francese vorrebbe venderlo in formula secca per avere liquidità immediata. Le parti stanno ancora trattando ma probabilmente si riuscirà ad arrivare ad un punto comune abbassando la pretesa del Bordeaux a 7/8 milioni con pagamento immediato da parte del Napoli.

Basic andrebbe a prendere il posto che probabilmente verrà lasciato vacante dalla partenza di Fabian Ruiz (adocchiato in modo prepotente dal Real Madrid di Ancelotti). Il calciomercato è solo all’inizio ma le sorprese sono già dietro l’angolo.