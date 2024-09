Smartphone pieghevoli a conchiglia: cosa non può mancare

di Redazione ZON

I cellulari pieghevoli a conchiglia erano sinonimo di praticità e compattezza quando internet era confinato alle reti via cavo. Il passaggio agli smartphone ha aggiunto internet e app mobile, tuttavia i dispositivi dai display sempre più grandi non possono più essere considerati tascabili.

Lo sviluppo di display a led pieghevoli ha restituito ai telefoni portatili due qualità, la compattezza e la praticità, che sembravano essere andate perdute. Ma quali caratteristiche non dovrebbero mai mancare quando scegliamo un modello?

Smartphone pieghevoli a conchiglia: le caratteristiche indispensabili

È preferibile che un flip-phone sia dotato di schermo sul dorso per controllare rapidamente app e messaggi. Del resto, la possibilità di restare sempre connessi è un aspetto fondamentale di ogni dispositivo mobile.

Una connessione continua richiede, però, l’utilizzo di servizi per la sicurezza della navigazione e della privacy. Tra le applicazioni di questo tipo troviamo CyberGhost VPN in prova gratuita, utile proprio per garantire riservatezza quando si comunica con amici e conoscenti. La prova gratuita consente di testare il servizio senza costi.

Tornando al display sul dorso del dispositivo, esso può essere utilizzato anche per controllare velocemente le app della mobilità come l’app gratuita Moovit con orari di autobus e treni sempre aggiornati per i nostri spostamenti quotidiani e di viaggio.

In un dispositivo pieghevole è fondamentale anche la robustezza della cerniera, perché dovrà garantire decine di aperture e chiusure al giorno. A questa si deve aggiungere una limitata visione della riga posta in corrispondenza della cerniera.

Per quanto riguarda le prestazioni hardware, gli smartphone pieghevoli condividono gli stessi componenti elettronici dei dispositivi non pieghevoli, compresi i processori per l’intelligenza artificiale generativa. Da questo punto di vista, la scelta del modello ideale si basa sulla nostra esigenza di possedere una versione più o meno potente.

C’è però un componente hardware un po’ meno prestante in uno smartphone a conchiglia che scopriamo subito.

Gli aspetti negativi di un flip-phone

La fotocamera di uno smartphone pieghevole non raggiunge gli stessi livelli di uno smartphone non pieghevole. Ciò è dovuto alla presenza del display esterno che sottrae spazio. Dunque non aspettiamoci di trovare su un pieghevole, almeno per ora, un sensore fotografico da un pollice dotato di zoom ottico simile a quello che troveremmo sulla famiglia di dispositivi Huawei Pura.

Gli appassionati di fotografie e di video potrebbero quindi restare delusi dalla qualità delle immagini scattate nei propri viaggi con uno smartphone a conchiglia.

La tropicalizzazione, cioè la resistenza all’acqua e alla polvere, è un requisito che non può mancare in nessun dispositivo mobile, ma in un flip-phone la presenza della cerniera richiede un surplus di attenzione, in particolare in ambienti molto polverosi e in spiaggia. Sabbia e polvere potrebbero insinuarsi in cerniere non ben progettate e causare attrito durante il movimento del meccanismo.

Per andare sul sicuro e avere caratteristiche tecnologiche all’altezza delle aspettative è allora consigliabile puntare sui modelli di flip-phone proposti da due dei maggiori produttori di questo segmento di dispositivi pocket. Intendiamo Motorola, che da qualche anno ha rilanciato lo storico modello Razr, e i modelli flip di Samsung. In conclusione, mentre la prima telefonata da cellulare risale a oltre 50 anni fa (era il 3 aprile 1973), negli ultimi anni gli smartphone pieghevoli a conchiglia hanno iniziato a muovere i loro primi passi nelle nostre tasche e borsette da passeggio riscuotendo un certo interesse. Se dovessero conquistare un pubblico ampio di clienti, attendiamoci interessanti innovazioni.