Smi Roma Volley-Conegliano: finisce

di Annamaria Minichino

Smi Roma Volley-Conegliano: Tutto esaurito al Palatiziano per la terza in campionato della Smi Roma Volley che, dopo aver affrontato Milano, chiama a raccolta i propri tifosi nella capitale per provare l’impresa contro la Prosecco Doc Conegliano in questa terza giornata di Lega Volley Serie A.

Per la SMI ROMA scendono in campo Mirkovic in diagonale con Orvosova, in posto 4 Rotar e Provaroni, al centro Ciarrocchi e Scholzel, Orvosova, libero Zannoni.

Per la PROSECCO DOC CONEGLIANO scendono in campo Wolosz in diagonale con Haak, in posto 4 Lanier e Lukasic, a centro Chirichella e Fahr, libero Monica De Gennaro.

PRIMO SET: Partono spedite le padrone di casa, che sentono l’importanza del match, ma non si lasciano intimidire dalle campionesse d’Italia e d’Europa. Primo set che viaggia sulle ali dell’equilibrio, con Roma pronta a prendere il largo, per poi portarsi sul 18-15 ed esser riprese proprio sul18 pari dopo il time out chiamato da Santarelli. Questa volta, però, a funzionare è il time out richiesto da Cuccarini, che sprona le sue e gli consegna la chiave per portarsi nuovamente a +3, questa volta sul 21-18.

Sul punteggio di 22-19, Santorelli sostituisce Lanier con Gabi e la musica cambia notevolmente, con Conegliano che accorcia le distanze e pareggia i conti sul 23 pari. Fondamentale l’ingresso in campo del secondo libero di Conegliano, Anna Bardaro, quest’oggi convocata come quarta banda. Chiamata da Santorelli a Sostituire Fahr in battuta, prima tiene il servizio fino al 23 pari, per poi regalarsi un doppio ace, che consente alle ospiti di chiudere sul punteggio di 23-25.

SECONDO SET: Sestetti invariati per coach Santorelli e Cuccarini, che schierano in campo le stesse giocatrici del primo set. Questa volta, però, le pantere scendono in campo con uno spirito diverso e sono loro a comandare il gioco, con Roma costretta a rincorrere. Si va al primo time-out per Roma sul punteggio di 6-10, eppure la musica non cambia, con la Prosecco Doc che chiude in scioltezza 17-25, dopo che le Wolves avevano tenuto botta fino al 13-17.

TERZO SET: Roma è sotto 2-0, ma non molla. Sono infatti le capitoline a portarsi sul punteggio di 5-1, con Santarelli costretto a chiamare time-out per rimettere le cose a posto. Il gap viene colmato per qualche minuto, ma è nuovamente Roma a portarsi sul +4, con il punteggio di 8-4. Tra le certezze di questa gara, però, e più in generale della nostra Serie A, vi è lo spirito mai domo della Prosecco Doc Conegliano, capace di accorciare ancora una volta le distanze e di portarsi sul 14-12. Le Wolves, però, non vogliono saperne di arrendersi alle giallo-blu e allungano nuovamente, stavolta sul punteggio di 18-14 e, sul finale di set, sul 23-19. Anche stavolta, però, la squadra di Santarelli non molla e prova a stringere i denti fino al 23-22. Una straordinaria Orvosova si carica però la squadra sulle spalle e chiude personalmente il set con due punti in attacco da posto 2.

Smi Roma Volley-Conegliano: le Wolves rivelazione di giornata

Contro ogni pronostico la squadra di casa tiene botta alle campionesse d’Italia e riapre i giochi nel terzo set, dopo aver dominato il primo parziale di gioco (ed aver ceduto nel finale) ed essersi arrese in partenza nel secondo (17-25).

QUARTO SET: Parte subito forte Roma, che vola sul +4, ma viene ripresa immediatamente dalle giallo-blu, che pareggiano i conti sul 5 pari. Roma si porta nuovamente avanti fino al 13-11, con Santarelli che manda in campo Gabi su Lanier e non vuol saperne di rimandare la pratica romana al tie-break. Si va sul 13-13. Conegliano ritrova ricezione e sicurezza in attacco, il mix vincente per scappare via e portarsi sul 15-17. Le giallo-blu continuano a macinare punti su punti e sul 19-22 coach Cuccarini chiama il time out per riordinare le idee e provare a spezzare la continuità della squadra ospite. Il cambio palla arriva sul 20-23, ma le campionesse d’Italia trovano subito il punto su ricezione e hanno ora 4 palle match. La chiude Haak da posto 2.

Finisce 1-3 al Palatiziano, ma questa Roma va soltanto applaudita e incoraggiata per una stagione che si preannuncia essere senza dubbio entusiasmante.

MVP: Haak